Stasera si ricomincia da zero, esattamente lo stesso punteggio in classifica che hanno tutte le squadre che partecipano alla League Phase di Champions League, almeno fino alle 23 circa. Eppure numeri alla mano l'Inter è chiamata al complicato compito di invertire un trend negativo nella massima competizione europea. I nerazzurri infatti sono reduci da 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, con l'unica interruzione della striscia arrivata con lo 0-2 di Dortmund all'ottava giornata, prima del doloroso playoff contro il Bodo/Glimt.

Sezione: Stats / Data: Mar 08 settembre 2026 alle 14:33
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.