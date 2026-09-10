Da ex Barcellona sarebbe stato difficile aspettarsi complimenti ai rivali storici del Real Madrid, però quello che Samuel Umtiti (con un'esperienza anche a Lecce) ha detto commentando Real Madrid-Inter può essere condivisibile. Parlando durante 'After Foot RMC', l'ex difensore si è così espresso: "Il Real Madrid farà fatica quest'anno. Ci sono molte debolezze in questa squadra. A volte si creano grandi spazi a centrocampo e difendere diventa quasi impossibile".

Fortunati

Umtiti ha poi aggiunto: "Contro l'Inter sono stati fortunati. Non vedo una squadra coesa, non c'è nulla di tutto ciò. Mbappé, Vinícius e Bellingham potrebbero aiutarsi enormemente a vicenda. Possono essere straordinari, ma c'è molto egoismo tra loro. E se non lo metteranno da parte, le cose non funzioneranno mai. Se fossi l'allenatore, li prenderei tutti e tre e faremmo una chiacchierata".