Da ex Barcellona sarebbe stato difficile aspettarsi complimenti ai rivali storici del Real Madrid, però quello che Samuel Umtiti (con un'esperienza anche a Lecce) ha detto commentando Real Madrid-Inter può essere condivisibile. Parlando durante 'After Foot RMC', l'ex difensore si è così espresso: "Il Real Madrid farà fatica quest'anno. Ci sono molte debolezze in questa squadra. A volte si creano grandi spazi a centrocampo e difendere diventa quasi impossibile".

Fortunati

Umtiti ha poi aggiunto: "Contro l'Inter sono stati fortunati. Non vedo una squadra coesa, non c'è nulla di tutto ciò. Mbappé, Vinícius e Bellingham potrebbero aiutarsi enormemente a vicenda. Possono essere straordinari, ma c'è molto egoismo tra loro. E se non lo metteranno da parte, le cose non funzioneranno mai. Se fossi l'allenatore, li prenderei tutti e tre e faremmo una chiacchierata".

Sezione: News / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 15:30
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.