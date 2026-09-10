Si fa strada da parte di Oaktree la possibilità di acquistare un nuovo club "satellite" all'estero per riempire ulteriormente la galassia che già comprende, come ricorda oggi il Corriere dello Sport, prima squadra dell'Inter maschile, della femminile, l'Under 23 e tutto il settore giovanile.

"I tempi sarebbero molto stretti. Non è da escludere che l’operazione si possa concludere già entro l’inizio della prossima stagione. L’investimento si dovrà aggirare tra i 25 e i 40 milioni. Il prossimo passo, invece, sarà quello di individuare la realtà su cui puntare. In viale Liberazione si pensa al Belgio, al Portogallo e anche alla B spagnola. Una delle condizioni, al di là dell’obiettivo di sviluppare giocatori, è che la squadra da acquistare faccia parte di un campionato che abbia meno restringimenti e limitazioni per il tesseramento dei calciatori extracomunitari. In Spagna, ad esempio, per i sudamericani sono sufficienti due stagioni di tesseramento per richiedere il passaporto spagnolo. Un progetto simile era stato accarezzato anche da Suning. Erano i primi tempi della proprietà cinese, poi tutto si è bloccato".