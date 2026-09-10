L’Inter esce sconfitta dal Santiago Bernabéu, ma dalla sfida contro il Real Madrid arrivano indicazioni interessanti sul piano atletico. Martedì 8 settembre i nerazzurri hanno perso 2-1 contro i Blancos nella prima giornata della fase campionato di Champions League: a decidere l’incontro sono stati i gol di Mbappé e Valverde, su regali della squadra nerazzurra, mentre nella ripresa Carlos Augusto ha accorciato le distanze al 77’.

Il dato super di Diouf

A colpire sono i dati relativi alla velocità massima raggiunta dai giocatori in campo. Secondo la grafica UEFA, il più veloce della partita è stato Mbappé, capace di toccare i 34 km/h. Subito alle sue spalle c’è l’interista Andy Diouf, arrivato a 33,9 km/h, appena un decimo in meno rispetto all’attaccante francese.

E nella top 10 ci sono anche altri tre nerazzurri. Yann Aurel Bisseck è quarto con 32,8 km/h, mentre Carlos Augusto ha raggiunto i 32,6 km/h. Nella top ten figura anche Alessandro Bastoni, decimo a 32 km/h. Per il Real, oltre a Mbappé, spiccano Vinícius Júnior con 33,5 km/h, Valverde con 32,6 e Dean Huijsen con 32,4.