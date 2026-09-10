Che avrebbe fatto tanta strada lo si era capito da tempo, l'Inter purtroppo per ragioni finanziarie se l'è potuto godere solo una stagione. Achraf Hakimi ha raggiunto un altro obiettivo professionale nella sua carriera, agganciando un altro ex interista, Samuel Eto'o, a 78 presenze in Champions League, piazzandosi al terzo posto tra i giocatori africani più esperti nella competizione.

Il capitano del Paris Saint-Germain è sceso in campo dal primo minuto nella partita d'esordio della fase a gironi di ieri sera contro la squadra slovacca dello Slovan Bratislava. Con questa presenza, Hakimi ha raggiunto quota 78 partite in Champions League, un totale conquistato vestendo le maglie di quattro club diversi. Il nazionale marocchino ha infatti militato nella competizione con le maglie di Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter e Paris Saint-Germain.

Secondo Stats Foot, Hakimi è ora al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei giocatori africani con il maggior numero di presenze in Champions League. L'attaccante egiziano Mohamed Salah, ex stella del Liverpool e oggi al Trabzonspor, guida la classifica con 98 presenze. L'ex attaccante del Chelsea Didier Drogba è secondo con 92 presenze.