La nuova partnership con BBVA rappresenta un ulteriore passo nella crescita commerciale e internazionale dell’Inter. L’accordo pluriennale, infatti, non è stato siglato dalla sola divisione italiana della banca, ma direttamente con il quartier generale del gruppo a Madrid. "A livello di gruppo ci muoviamo soltanto se di fronte abbiamo un interlocutore che abbia una statura e una visione internazionali", ha spiegato Walter Rizzi, Head of Digital Banking di BBVA Italia. Il risultato economico è significativo: l’Inter incasserà 8,5 milioni di euro all’anno, cifra che rappresenta il valore più alto in Serie A per una sponsorizzazione di manica. Il precedente accordo con Gate.io valeva 6 milioni.

La maglia dell’Inter sale a 72 milioni

Il nuovo contratto, scrive Gazzetta.it - permette al club nerazzurro di portare il valore complessivo delle sponsorizzazioni legate alla maglia a 72 milioni di euro annui: 30 milioni da Betsson, 8,5 da BBVA, 5,5 da U-Power e 28 milioni dallo sponsor tecnico Nike. Il confronto certifica anche la crescita rispetto alle rivali italiane: Milan-MSC e Juventus-WhiteBit si attestano a circa 5 milioni per la manica, Napoli-Dongfeng a 4 e Roma-Wizz Air a 3. A livello europeo, l’Inter si avvicina persino agli 8 milioni percepiti dal Bayern da Allianz.

Una partnership anche strategica

La collaborazione non riguarda soltanto l’aspetto economico. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, ha sottolineato la convergenza tra calcio e settore bancario: "Club e banche hanno in comune un rapporto quotidiano con le persone. Passione e fiducia si fondono e il digitale diventa un terreno elettivo".

BBVA punta inoltre a sfruttare la forza internazionale del brand Inter in mercati come Turchia, Germania e Sud America. La banca sarà sleeve partner della prima squadra maschile, dell’Inter Women, dell’Under 23, dell’Inter 20 e delle Legends, oltre a diventare main sponsor del settore giovanile dall’Under 18 in giù.