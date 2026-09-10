La nuova partnership con BBVA rappresenta un ulteriore passo nella crescita commerciale e internazionale dell’Inter. L’accordo pluriennale, infatti, non è stato siglato dalla sola divisione italiana della banca, ma direttamente con il quartier generale del gruppo a Madrid. "A livello di gruppo ci muoviamo soltanto se di fronte abbiamo un interlocutore che abbia una statura e una visione internazionali", ha spiegato Walter Rizzi, Head of Digital Banking di BBVA Italia. Il risultato economico è significativo: l’Inter incasserà 8,5 milioni di euro all’anno, cifra che rappresenta il valore più alto in Serie A per una sponsorizzazione di manica. Il precedente accordo con Gate.io valeva 6 milioni.
La maglia dell’Inter sale a 72 milioni
Il nuovo contratto, scrive Gazzetta.it - permette al club nerazzurro di portare il valore complessivo delle sponsorizzazioni legate alla maglia a 72 milioni di euro annui: 30 milioni da Betsson, 8,5 da BBVA, 5,5 da U-Power e 28 milioni dallo sponsor tecnico Nike. Il confronto certifica anche la crescita rispetto alle rivali italiane: Milan-MSC e Juventus-WhiteBit si attestano a circa 5 milioni per la manica, Napoli-Dongfeng a 4 e Roma-Wizz Air a 3. A livello europeo, l’Inter si avvicina persino agli 8 milioni percepiti dal Bayern da Allianz.
Una partnership anche strategica
La collaborazione non riguarda soltanto l’aspetto economico. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, ha sottolineato la convergenza tra calcio e settore bancario: "Club e banche hanno in comune un rapporto quotidiano con le persone. Passione e fiducia si fondono e il digitale diventa un terreno elettivo".
BBVA punta inoltre a sfruttare la forza internazionale del brand Inter in mercati come Turchia, Germania e Sud America. La banca sarà sleeve partner della prima squadra maschile, dell’Inter Women, dell’Under 23, dell’Inter 20 e delle Legends, oltre a diventare main sponsor del settore giovanile dall’Under 18 in giù.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:55 Champions, si completa la prima giornata: risultati di oggi e classifica
- 23:50 Qui Udinese, Piotrowski si opera al cuore: stop di un mese, salta anche la Polonia
- 23:35 Santos, colpo Coutinho: accordo raggiunto fino a fine 2026
- 23:20 Cuadrado può tornare in Colombia: trattativa con il Millonarios per l’ex Inter
- 23:05 Como, esordio da favola in Champions: 4-1 al Lipsia
- 22:50 Colantuono: "Napoli e Inter ko in Europa? Le italiane faticano a inizio stagione"
- 22:35 Trevisani: "Bisseck ha sbagliato, ma resta uno dei difensori migliori dell'Inter"
- 22:21 Inter Women, Glionna: "Juve squadra compatta, ma puntiamo alla finale"
- 22:06 Uso più consapevole delle tecnologie digitali: le iniziative durante il 4° turno di Serie A
- 21:52 La maglia vale 72 milioni l’anno: con BBVA la sleeve più ricca della Serie A
- 21:38 M. Paganin: "Bisseck al centro non mi ha convinto, ora Chivu deve capire"
- 21:24 Inter, contro l'Udinese bilancio super nelle ultime 23 partite. Anche se...
- 21:10 Napoli, Olivera: "Tre sconfitte di fila pesano. Col Bologna sarà una finale"
- 20:55 FIFA, la Francia scarica Infantino: "Non sosterremo la sua candidatura"
- 20:40 Lo Shakhtar pareggia contro il PSV. Stesso risultato in Fenerbahce-Roma
- 20:25 Marrone: "Juve e Inter? Vi spiego le differenze allo stato attuale"
- 20:11 Qui Udinese, emergenza per Runjaic: out Piotrowski e Solet
- 19:57 Napoli, Allegri: "Non esiste prendere quei 5 gol contro Inter e Como"
- 19:42 Del Piero: "Tra le italiane, solo l'Inter è costruita per vincere la Champions"
- 19:28 Champions, Hakimi aggancia Eto'o per numero di presenze 'africane'
- 19:14 Evento BBVA, Ricci: "Il centro sportivo non sarà più quello che era prima"
- 18:59 Evento BBVA, Zanetti: "Condividiamo gli stessi valori, pronti a percorso vincente"
- 18:44 Bellingham si divora il 3-0, poi si scusa con Brahim Diaz
- 18:30 Evento BBVA in sede, Marotta: "Sognare non costa niente, insieme andremo lontano"
- 18:16 Malagò: "Il calcio italiano deve recuperare rispetto e considerazione"
- 18:01 The Times - Eto'o sotto accusa: bufera sui soldi dell'amichevole Russia-Camerun
- 17:48 U16, Immobile nominato capo delegazione: "Voglio ridare qualcosa al calcio"
- 17:33 Zenga e l'errore in Livorno-Inter come Martinez in Real-Inter: il commento social
- 17:20 Qui Udinese - Solet salta la gara contro l'Inter: l'esito degli esami
- 17:06 videoRanocchia a FcIN: "Chivu è perfetto per l'Inter. Incuriosito da Spence"
- 16:51 Galante: "Della Champions ho ricordi formidabili. E su Inter-Real 3-1..."
- 16:39 Baccin, presto una figura al suo fianco. Il ds già operativo: la sua agenda
- 16:29 RMC Sport - Diouf strega anche Zidane: arriva la pre-convocazione della Francia
- 16:25 Viviano: "Un numero 10 all'Inter? Ci fa poco. E può esserlo già Jones"
- 16:12 Diouf, il Senegal spera: nel 2023 provò a convincerlo. Ma decide Zidane
- 15:59 Sneijder: "Scudetto? Facile, vince l'Inter. Ale Stankovic come Deki? Speriamo"
- 15:44 GdS - Romano sì, Palma quasi, dietrofront Tresoldi: le ultime sulla Nazionale
- 15:30 Umtiti: "Il Real Madrid non è coeso. Contro l'Inter è stato fortunato"
- 15:16 fcinDimarco in gruppo tra domani e sabato: oggi lavoro a parte a buon ritmo
- 15:03 UFFICIALE - Inter Women, Robustellini ha rinnovato fino al 2029
- 14:51 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 14:38 Super Diouf a Madrid, il dato sulla top speed di Real-Inter: appena un decimo più lento di Mbappé
- 14:25 videoIl NUOVO PIANO di OAKTREE per l'INTER: subito un club SATELLITE! FISSATO il BUDGET. Tutte le INFO
- 14:11 Pepo Martinez in panchina? Chivu era stato già chiaro un anno fa
- 13:48 Barcellona, Deco: "In giro ci sono pochi 9 puri, non facciamone un'ossessione"
- 13:35 Brasile, C. Augusto ancora escluso. Ancelotti: "Porta aperta a tutti"
- 13:21 Allegri: "Con lo spirito di sacrificio messo con l'Arsenal non avremmo preso 3 gol a Milano"
- 13:07 Analisi Math&Sport sui cento migliori giovani italiani: c'è anche Esposito
- 12:53 Canovi: "Champions, il calcio italiano dà un senso di impotenza mentale"
- 12:38 Trevisani: "Bisseck sbaglia, ma quella di Jones è una pallaccia"
- 12:25 Brocchi: "Inter, la stanchezza in Champions non inciderà"
- 12:12 Terza maglia stagione 2026/27: gli ultimi dettagli
- 12:00 videoINTER NEWS - DIMARCO c'è, MARTINEZ pure. Ma su PEPO bisogna fare chiarezza
- 11:55 Mondiale U20 Femminile, show di Annika Paz: poker al Benin
- 11:41 Stop Solet, si procede con cautela: out contro Inter e Cagliari
- 11:28 Bressan: "Stones, Spence e Jones sono una garanzia"
- 11:15 Corsera - Club satellite all'estero, Oaktree ha fissato un budget
- 11:02 TS - Inter di Inzaghi e di Chivu, in Europa il confronto è impari: i numeri
- 10:47 Dumfries: "Felice per i 3 punti, speciale affrontare l'Inter"
- 10:34 Suwarso: "Como senza Fabregas? Come l'Inter senza Herrera. Noi da Scudetto? Dico che..."
- 10:20 Altobelli: "Inter, in Europa qualcosa va rivisto. Pepo ottimo, ma la costruzione dal basso..."
- 10:06 CdS - Inter-Udinese, nessun ribaltone in porta. E c'è un dettaglio di Pepo Martinez che piace
- 09:52 TS - Non solo Inacio: altri due nomi italiani sui taccuini di Juventus e Inter
- 09:38 CdS - Oaktree, tempi stretti per il club satellite: i dettagli. Ecco perché la Spagna può essere favorita
- 09:24 TS - Inacio, rischio derby d'Italia: sondaggio estivo di Ausilio. Ma il Dortmund...
- 09:10 CdS - Quanto costa la rosa dell'Inter? Abisso con la Premier, ma anche con altre italiane
- 08:56 CdS - Inter, l'Europa non è l'Italia: i dati che evidenziano dove sta la differenza
- 08:42 GdS - Dimarco, novità da Appiano: le condizioni in vista di Inter-Udinese
- 08:28 GdS - Inter, tutti con Pepo Martinez: confermato per l'Udinese. Il precedente con Sommer