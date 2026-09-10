Anche il Corriere della Sera oggi in edicola si sofferma sulla strategia dell'Inter di espansione in Europa, o meglio quella di Oaktree che sarebbe interessata ad acquisire una società satellite di massima divisione in Portogallo, Belgio oppure Olanda, o di seconda divisione spagnola. Un ulteriore sbocco per i propri giovani per i quali la Serie C con l'U23 evidentemente non è sufficiente. Il budget per l'operazione, sottolinea la testata, oscilla tra i 25 e i 40 milioni di euro. I tempi potrebbero essere più brevi del previsto, con l'obiettivo di poter operare gia sul mercato estivo della stagione 2027/28.

Tra gli incentivi che spingono il fondo statunitense verso questa operazione nel calcio c'è anche il diverso regolamento sugli extra-comunitari in altre leghe, sia come limite al tesseramenti sia per i tempi di equiparazione di un giocatore come comunitario. L'operazione quindi avrà sia ragioni tecniche sia economiche, ipotizzando la valorizzazione del club acquisito anche in vista di una rivendita futura.