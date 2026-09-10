Dopo aver commentato l'errore di Pepo Martinez in Real Madrid-Inter, Emiliano Viviano negli studi di Cronache di Spogliatoio ha parlato anche dell'Inter e delle possibilità in Europa della squadra di Chivu.

"Ses serve un numero 10 all'Inter? Forse può servire più in Champions che in campionato perché in campo europeo ci sono squadre più forti che ti affrontano più a viso aperto, l'uno contro uno, l'imprevedibilità può servire secondo me di più - le sue parole -. Però tendenzialmente, secondo me l'Inter con il numero 10 ci fa poco. Il suo numero 10 deve essere Curtis Jones, secondo me, che è l'unica mezzala con caratteristiche anche di guida della palla e un po' di serpentina, tipo lo Zieliński di cinque anni fa, che oggi forse a livello atletico fa fatica".