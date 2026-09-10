Sei sconfitte nelle ultime sette gare di Champions League. E ad eccezione del Bodo/Glimt, sono tutte arrivate contro delle big d'Europa. Il Corriere dello Sport evidenzia quello che è un trend preoccupante per l'Inter in Europa, dove le cadute cominciano ad essere tante. Le rivali che l'hanno spuntata sui nerazzurri si chiamano Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Real Madrid, ma stride il confronto col campionato, dove le ultime cadute sono state nel primo derby dello scorso campionato a novembre 2025 e poi di nuovo col Milan al ritorno. Due in 34 gare (in Supercoppa Italiana l'eliminazione è arrivata ai rigori dopo un pari).

"Una premessa è d’obbligo, anche la malasorte ci ha messo lo zampino - si legge -. Nella scorsa stagione, contro Atletico e Liverpool non avrebbero meritato di perdere, invece, proprio allo scadere hanno dovuto piegare la testa. Al Bernabeu l’Inter ha messo sotto per lunghi tratti il Real, addirittura fischiato dai suoi tifosi, ma ha pagato carissimo due gravi errori individuali. Proprio gli errori sono un fattore. Se l’idea è quella di giocare nello stesso modo in Italia come in Europa, quindi «essere dominanti senza mai speculare», come vuole Chivu, allora occorrono maggiore attenzione e concentrazione".

"Tutti i 5 gol incassati dall’Inter, nella 4 gare disputate finora, sono stati provocati da errori individuali o distrazioni. Mentre le 9 reti segnate complessivamente sono state il risultato di 94 conclusioni, per una percentuale realizzativa di appena il 9,6% - si legge ancora sul quotidiano -. Chiaro che sia davvero troppo bassa e molto rischiosa. Poi, in Italia, a certi errori e situazioni si può rimediare (vedi Napoli), in Europa, invece, è assai più complicato".