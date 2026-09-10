Sei sconfitte nelle ultime sette gare di Champions League. E ad eccezione del Bodo/Glimt, sono tutte arrivate contro delle big d'Europa. Il Corriere dello Sport evidenzia quello che è un trend preoccupante per l'Inter in Europa, dove le cadute cominciano ad essere tante. Le rivali che l'hanno spuntata sui nerazzurri si chiamano Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal e Real Madrid, ma stride il confronto col campionato, dove le ultime cadute sono state nel primo derby dello scorso campionato a novembre 2025 e poi di nuovo col Milan al ritorno. Due in 34 gare (in Supercoppa Italiana l'eliminazione è arrivata ai rigori dopo un pari).
"Una premessa è d’obbligo, anche la malasorte ci ha messo lo zampino - si legge -. Nella scorsa stagione, contro Atletico e Liverpool non avrebbero meritato di perdere, invece, proprio allo scadere hanno dovuto piegare la testa. Al Bernabeu l’Inter ha messo sotto per lunghi tratti il Real, addirittura fischiato dai suoi tifosi, ma ha pagato carissimo due gravi errori individuali. Proprio gli errori sono un fattore. Se l’idea è quella di giocare nello stesso modo in Italia come in Europa, quindi «essere dominanti senza mai speculare», come vuole Chivu, allora occorrono maggiore attenzione e concentrazione".
"Tutti i 5 gol incassati dall’Inter, nella 4 gare disputate finora, sono stati provocati da errori individuali o distrazioni. Mentre le 9 reti segnate complessivamente sono state il risultato di 94 conclusioni, per una percentuale realizzativa di appena il 9,6% - si legge ancora sul quotidiano -. Chiaro che sia davvero troppo bassa e molto rischiosa. Poi, in Italia, a certi errori e situazioni si può rimediare (vedi Napoli), in Europa, invece, è assai più complicato".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 13:48 Barcellona, Deco: "In giro ci sono pochi 9 puri, non facciamone un'ossessione"
- 13:35 Brasile, C. Augusto ancora escluso. Ancelotti: "Porta aperta a tutti"
- 13:21 Allegri: "Con lo spirito di sacrificio messo con l'Arsenal non avremmo preso 3 gol a Milano"
- 13:07 Analisi Math&Sport sui cento migliori giovani italiani: c'è anche Esposito
- 12:53 Canovi: "Champions, il calcio italiano dà un senso di impotenza mentale"
- 12:38 Trevisani: "Bisseck sbaglia, ma quella di Jones è una pallaccia"
- 12:25 Brocchi: "Inter, la stanchezza in Champions non inciderà"
- 12:12 Terza maglia stagione 2026/27: gli ultimi dettagli
- 12:00 videoINTER NEWS - DIMARCO c'è, MARTINEZ pure. Ma su PEPO bisogna fare chiarezza
- 11:55 Mondiale U20 Femminile, show di Annika Paz: poker al Benin
- 11:41 Stop Solet, si procede con cautela: out contro Inter e Cagliari
- 11:28 Bressan: "Stones, Spence e Jones sono una garanzia"
- 11:15 Corsera - Club satellite all'estero, Oaktree ha fissato un budget
- 11:02 TS - Inter di Inzaghi e di Chivu, in Europa il confronto è impari: i numeri
- 10:47 Dumfries: "Felice per i 3 punti, speciale affrontare l'Inter"
- 10:34 Suwarso: "Como senza Fabregas? Come l'Inter senza Herrera. Noi da Scudetto? Dico che..."
- 10:20 Altobelli: "Inter, in Europa qualcosa va rivisto. Pepo ottimo, ma la costruzione dal basso..."
- 10:06 CdS - Inter-Udinese, nessun ribaltone in porta. E c'è un dettaglio di Pepo Martinez che piace
- 09:52 TS - Non solo Inacio: altri due nomi italiani sui taccuini di Juventus e Inter
- 09:38 CdS - Oaktree, tempi stretti per il club satellite: i dettagli. Ecco perché la Spagna può essere favorita
- 09:24 TS - Inacio, rischio derby d'Italia: sondaggio estivo di Ausilio. Ma il Dortmund...
- 09:10 CdS - Quanto costa la rosa dell'Inter? Abisso con la Premier, ma anche con altre italiane
- 08:56 CdS - Inter, l'Europa non è l'Italia: i dati che evidenziano dove sta la differenza
- 08:42 GdS - Dimarco, novità da Appiano: le condizioni in vista di Inter-Udinese
- 08:28 GdS - Inter, tutti con Pepo Martinez: confermato per l'Udinese. Il precedente con Sommer
- 08:14 GdS - Stones si prende l'Inter: titolare contro l'Udinese. E c'è un altro cambio in difesa
- 08:00 GdS - Oaktree pensa a un club satellite "di sviluppo" all'estero: il piano degli americani
- 00:00 Le domande da fare a Chivu dopo Real Madrid-Inter
- 23:56 Real, Bellingham: "Vittoria importante, ma c'è tanto lavoro da fare"
- 23:42 Qui Udinese - Palma salta l'Inter, rientrerà dopo la sosta
- 23:28 Gagliardini si presenta al Cagliari: "Ho sempre grande ambizione su di me"
- 23:14 Barcellona, Olmo: "Eliminazione contro l'Inter? Ci vedevamo già in finale..."
- 23:07 UCL, i risultati delle 21: il Napoli cade, Liverpool ok con l'Atletico
- 23:00 De Siervo avvisa: "I talenti migliori stanno andando all'estero"
- 22:46 From UK - L'Inter studia un rinforzo a zero per la difesa: mirino su Bassey
- 22:32 Serie A Women's Cup, ufficiale l'orario della semifinale Juventus-Inter
- 22:18 Viscidi traccia la linea: "Bisogna tornare alla Primavera Under 19"
- 22:04 Serie A Women, confermato l'impiego del FVS per la stagione 2026-2027
- 21:49 Pairetto e l'Inter si rivedono dopo quasi 2 anni: sarà il 14esimo precedente
- 21:35 Orsi: "L'Inter punta alla Champions, la Roma allo Scudetto"
- 21:21 Manna: "Contro l'Inter abbiamo fatto una grande partita"
- 21:06 Brasile, i convocati in vista di Australia e India: la decisione su Carlos Augusto
- 20:53 UCL, i risultati delle 18.45: Stoccarda on fire, Feyenoord abbattuto al Camp Nou
- 20:38 Lega Serie A lancia lo studio sui migliori giovani italiani nati dopo il 2004
- 20:24 Napoli, Rrahmani dimentica l'Inter: "Non penso al passato"
- 20:10 Jones alza la testa dopo il Real: "Tanti aspetti positivi"
- 19:55 Diouf, crescita esponenziale all'Inter. E ora ci pensa anche Zidane?
- 19:42 Pizzi: "Grande Inter al Bernabeu. E Diouf è un punto di forza"
- 19:27 Inzaghi sulla graticola all'Al-Hilal. Al-Deayea: "Con lui non si vince nulla"
- 19:14 Roma, maglia senza sponsor contro il Fenerbahçe. Con una soluzione
- 18:59 Nesti: "Martinez, errore psicologico. Va valutato per il resto"
- 18:45 Roma-Inter, l'attesa è ai massimi: Olimpico già tutto esaurito
- 18:35 CIES - Costi per le rose, in Italia comanda la Juve. Inter soltanto quinta
- 18:25 Costacurta: "La partita di ieri ha insegnato molto a Inter e Real Madrid"
- 18:17 Condò: "L'Inter ha preso gli ultimi 4 gol per incidenti. Serve intervenire"
- 18:02 Fabregas: "Real-Inter poteva finire 7-5 o 4-6. I dettagli fanno la differenza"
- 17:48 L'ex Primavera Inter Vergani al Perugia. Gaucci: "Talento inespresso"
- 17:35 Inter, approccio offensivo democratico. Ma se non si converte...
- 17:20 Mourinho la vince badando al sodo. Chivu prosegue il percorso
- 17:07 È già pronto il calendario della Champions 2027-2028: tutte le date
- 16:53 Champions, nel 2027 il varo dell'Opening Game coi campioni in carica
- 16:40 Incandidabilità Malagò, il presidente FIGC: "Sono molto tranquillo"
- 16:30 De Pieri: "Contento del mio percorso. Ascoli un grande salto per me"
- 16:20 Inter e Juventus monitorano il profilo di Samuele Inacio
- 16:10 Real-Inter, record Sky: è il match più visto della storia della League Phase
- 16:00 Viviano: "Quello di Martinez è un errore legato al ruolo, non ti resta in testa"
- 15:50 Fabiani: "Frattesi futuro della Lazio. Se però arrivassero 50 milioni..."
- 15:45 L'ironia di RyanAir sulla sconfitta dell'Inter a Madrid
- 15:40 Huijsen: "Inter grande squadra, Real Madrid club migliore al mondo"
- 15:35 Pardo applaude l'Inter: "Ieri mi è piaciuta, in Champions è outsider di lusso"