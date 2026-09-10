L'analisi di Tuttosport sul percorso europeo dell'Inter di Chivu parte dai numeri. Con Inzaghi in 44 partite di Champions League i nerazzurri hanno perso nove volte di cui due in finale. Il rumeno è a 11 partite con 6 sconfitte, arrivate nelle ultime 7. "Ridurre tutto agli errori sui due gol presi oppure al fatto che la Champions sia “bastarda” (Chivu dixit) risulta piuttosto riduttivo, considerato che il Real, in una gara in cui il possesso palla è stato dominato dall’Inter, ha avuto almeno sei occasioni gigantesche e, senza le parate proprio del contestatissimo Martinez, il match poteva chiudersi con un 6-3 tennistico", si legge sul quotidiano.

"Il fatto che Chivu abbia invitato il club a pescare dalla Premier sul mercato può essere un’idea per colmare in parte il gap, soprattutto se a questo si unirà un ripensamento nella gestione della fase difensiva. Va ribadito - e il double nell’ultima stagione sta a dimostrarlo - che il calcio di Chivu brilla per efficacia in Italia dove - non si fa peccato a sottolinearlo - trae linfa da una marcata differenza di qualità nei singoli rispetto agli avversari. In Champions - e non è una questione di scontri diretti, considerato che il Bodo-Glimt non fa certo parte dell’aristocrazia europea - la musica cambia e, con essa, pure lo spartito dovrebbe adeguarsi. L’Inter - come sottolineato - incassa troppi gol e ne segna pochi".