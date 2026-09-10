Oggi, giovedì 10 settembre 2026, l'Inter ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Chiara Robustellini: "il difensore classe 2003 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2029", si legge nella nota pubblicata sul sito del club milanese. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 15:03 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.