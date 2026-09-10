Arrivano buone notizie dalla Pinetina circa le condizioni di Federico Dimarco, giocatore che non ha partecipato alla trasferta di Madrid per il piccolo problema al ginocchio che aveva accusato durante Inter-Napoli di sabato scorso. Oggi, alla ripresa dei lavori agli ordini di Cristian Chivu, Dimash si è allenato a parte, in campo, a buon ritmo, e conta di rientrare in gruppo tra domani e sabato. Con la speranza poi, se tutto filerà liscio, di figurare tra i convocati per il Monday Night Match di San Siro contro l'Udinese.

Procede bene anche il programma personalizzato di Djed Spence, per il quale, però, servirà un po' più di pazienza circa le tempistiche di rientro rispetto al 32 nerazzurro: non manca molto alla sua prima convocazione, ma la sensazione è che non sarà per la prossima partita in calendario.