Real Madrid-Inter, a detta dei protagonisti, sarebbe potuta finire in modo molto diverso se sotto porta i calciatori di entrambe le squadre fossero stati più precisi ed efficaci. Nella ripresa in particolare le merengues hanno avuto parecchie opportunità per colpire in campo aperto, ma si sono trovati di fronte un ottimo Josep Martinez. Una delle più clamorose occasioni sprecate è capitata a Jude Bellingham: dopo un numero di Brahim Diaz sulla linea di fondo da destra, il nazionale marocchino ha messo dentro una palla spettacolare per la testa dell'inglese, che chiedeva solo di essere messa nella porta ormai vuota.

L'ex Borussia Dortmund però ha scelto di stopparla di petto, permettendo il rientro di Martinez e la respinta sul destro da pochi passi. Una decisione infelice, costata la rete del 3-0 al Real Madrid e un assist a Brahim Diaz, al quale Bellingham ha chiesto scusa in modo scherzoso via social: "Sorry mate", il suo commento in merito.