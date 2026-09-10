Un altro club da inserire nell'orbita nerazzurra. Oaktree sta studiando la possibilità di acquistare un secondo club europeo. Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo piano del fondo americano e quali possono essere gli effetti sul futuro societario.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 14:25
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.