Che impatto per Annika Paz al Mondiale U20 Femminile. L'attaccante argentina di 17 anni ha segnato quattro gol nell'8-0 contro il Benin al Mondiale Under 20 in corso in Polonia e si è piazzata tra le massime cannoniere del torneo. Cresciuta nel River Plate e attuale giocatrice dell'Inter, è già la miglior marcatrice più giovane nella storia della Nazionale argentina femminile. Inoltre, è la prima calciatrice albiceleste a giocare nella squadra femminile del club nerazzurro.