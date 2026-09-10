Che impatto per Annika Paz al Mondiale U20 Femminile. L'attaccante argentina di 17 anni ha segnato quattro gol nell'8-0 contro il Benin al Mondiale Under 20 in corso in Polonia e si è piazzata tra le massime cannoniere del torneo. Cresciuta nel River Plate e attuale giocatrice dell'Inter, è già la miglior marcatrice più giovane nella storia della Nazionale argentina femminile. Inoltre, è la prima calciatrice albiceleste a giocare nella squadra femminile del club nerazzurro.

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 11:55
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.