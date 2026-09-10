L’ottimo avvio di stagione con la maglia dell’Inter potrebbe presto regalare ad Andy Diouf una nuova importante soddisfazione. Il centrocampista nerazzurro, come riportato da RMC Sport, infatti tra i giocatori pre-selezionati dalla nazionale francese in vista dei prossimi quattro appuntamenti di Nations League.

🇫🇷 Auteur d’un très bon début de saison avec l’Inter Milan, Andy Diouf fait partie des pré-sélectionnés pour les quatre prochains matchs de Ligue des nations de l’équipe de France. @RMCsport pic.twitter.com/9DOEs8NcVy — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) September 10, 2026

Attesa la scelta di Zidane

Le prestazioni offerte nelle prime settimane della stagione hanno così attirato l’attenzione dello staff della Francia, premiando l’impatto avuto da Diouf con l’Inter. Il giocatore è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra nerazzurra e il suo rendimento non è passato inosservato. Soprattutto la prestazione fornita al Bernabeu in Champions League contro il Real Madrid.

La Francia sarà impegnata contro Turchia, Belgio e Italia nella prima parte della fase a gironi della Nations League. Per Diouf si tratta dunque di un riconoscimento significativo: la pre-selezione rappresenta un ulteriore passo nella sua crescita e potrebbe aprirgli le porte della nazionale maggiore. Ora resta da capire se il centrocampista dell’Inter farà parte della lista definitiva dei convocati.