Il Real Madrid vuole riscattare la sconfitta appena maturata in campionato contro il Betis. Ma anche l'Inter cerca un pronto riscatto in Champions League. Come evidenzia Opta, i nerazzurri hanno perso cinque delle ultime sei partite nella competizione. Tante sconfitte quante ne aveva subite complessivamente nelle precedenti 39 partite della competizione (25 vittorie e 9 pareggi, ndr). Un dato sicuramente molto significativo che farà scattare la molla necessaria nella testa dei calciatori interisti.

Sezione: Stats / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 22:04 / Fonte: Opta
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione