Il Real Madrid vuole riscattare la sconfitta appena maturata in campionato contro il Betis. Ma anche l'Inter cerca un pronto riscatto in Champions League. Come evidenzia Opta, i nerazzurri hanno perso cinque delle ultime sei partite nella competizione. Tante sconfitte quante ne aveva subite complessivamente nelle precedenti 39 partite della competizione (25 vittorie e 9 pareggi, ndr). Un dato sicuramente molto significativo che farà scattare la molla necessaria nella testa dei calciatori interisti.