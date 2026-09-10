Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, è tornato ai microfoni di Sky per parlare delle tre sconfitte maturate in questi primi giorni della nuova stagione tra Serie A e Champions League: "Fra Como ed Inter non esiste prendere 5 gol come li abbiamo presi. Il gol preso oggi ci sta anche se abbiamo sbagliato perché dovevamo seguire l'uno due, ma la giocata è stata straordinaria. Poi abbiamo fatto scelte tecniche sbagliate. Quando giochi a questi livelli la scelta tecnica è fondamentale".