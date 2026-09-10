Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, è tornato ai microfoni di Sky per parlare delle tre sconfitte maturate in questi primi giorni della nuova stagione tra Serie A e Champions League: "Fra Como ed Inter non esiste prendere 5 gol come li abbiamo presi. Il gol preso oggi ci sta anche se abbiamo sbagliato perché dovevamo seguire l'uno due, ma la giocata è stata straordinaria. Poi abbiamo fatto scelte tecniche sbagliate. Quando giochi a questi livelli la scelta tecnica è fondamentale".

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 19:57
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione