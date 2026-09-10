Il talento calcistico in Italia non è scomparso. È più distribuito, più mobile, quindi più difficile da osservare con strumenti costruiti soltanto sul territorio nazionale. E' l'ipotesi di Adriano Bacconi, che ha selezionato una lista dei cento migliori giovani con passaporto italiano, trenta dei quali giocano fuori dal belpaese. Venti, invece, sono oriundi, cioè hanno l'Italia come seconda cittadinanza.

L’analisi, realizzata dal team Math&Sport che ha integrato competenze di data science e football data analytics, ha fatto emergere una fotografia più che una graduatoria assoluta, utilizzando criteri dichiarati per rendere confrontabili giocatori che militano in campionati diversi.

Nella formazione dei giovani più interessanti compare anche l'interista Francesco Pio Esposito: Motta–Lazio è il portiere; seguono Kayode–Brentford, Comuzzo–Torino, Ahanor–Crystal Palace e Bartesaghi–Milan; Bidon–Corinthians e Ndour–Fiorentina; Montoro–Botafogo, Buonanotte–Elche e Koleosho–Paris FC; Pio Esposito–Inter è il centravanti.

"L'analisi ci fa capire che ci sono molti talenti giovani, alcuni tendono ad andare all'estero dove riescono a fare più minutaggio, preso atto di questo, vorremmo mettere a disposizione di addetti ai lavori, giornalisti e tifosi, un sistema di monitoraggio con l'obiettivo di continuare a creare momenti di dialogo come questo, a corredo delle finali di Coppa Italia primavera e Supercoppa primavera che continueremo a organizzare all'Arena Civica di Milano", ha spiegato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.