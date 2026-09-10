Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore e commentatore tv Massimo Paganin, che ha parlato così delle sconfitte di Napoli e Inter in Europa: "Arsenal e Real non sono dello stesso livello, il Real non ha lo stesso spessore, è inferiore agli inglesi. L'Inter ha affrontato a viso aperto però il Real, se l'è giocata ed è uscita a testa alta. Il Napoli ha sofferto molto la personalità e il gioco dell'Arsenal, ma 26 tiri verso la porta sono tanti. A Milano mi era piaciuto molto, sono state due facce diverse del Napoli".

Chivu come lo vede? Stones diventerà il riferimento della difesa?

"L'Inter con Bisseck al centro non mi ha convinto, non ha ancora la maturità per farlo, ma sono stati presi tutti giocatori funzionali e che hanno alzato il livello del gruppo. Chivu riesce a capire chi deve giocare, lo scorso anno lo ha fatto. Lui ora si appoggia a chi conosce e quelli nuovi piano piano li inserirà al meglio, perché sa come farlo. Ora ha l'imbarazzo della scelta, è un vantaggio avere una rosa di qualità".