Forse qualche tifoso dell'Inter avrà dato uno sguardo alla sfida tra PSV e Shakhtar Donetsk, considerando che gli ucraini saranno avversari dei nerazzurri a San Siro nella terza partita della League Phase. I minatori hanno pareggiato in Olanda, dopo aver trovato il vantaggio grazie a Mendoza. Olandesi offensivi nella ripresa e determinati a trovare subito il pari con l'ex Milan Dest, che al 48' ha siglato la rete dell'1-1 definitivo.

Stesso risultato anche tra Fenerbahce e Roma: giallorossi avanti con la rete di Cristante. I turchi al terzo minuto della ripresa trovano la via del pareggio con il gol di Brown.