Il Cagliari per rilanciarsi dopo l'esperienza poco felice col Verona. Roberto Gagliardini si è presentato quest'oggi insieme a Riccardo Ciervo e Giuseppe Aurelio come nuovo giocatore rossoblu in conferenza stampa. Nel corso della quale ha detto di non avvertire un ridimensionamento circa la sua percezione da calciatore dopo il passato all'Inter: "Non la vedo così, nel senso che non è un pensiero che ho, sinceramente. Io penso a fare questo lavoro che amo e quindi cerco di farlo con passione. Sicuramente gli ultimi anni sono stati difficili. L'anno scorso a Verona è stato un anno comunque tosto per quello che è stata l'annata, per quelle che sono state tante situazioni che si sono create. Come quest'anno, venivo da tre mesi fermo e sono arrivato appunto all'ultimo, a settembre addirittura".

Gagliardini aggiunge: "Sicuramente io ho sempre grande ambizione su me stesso. Cerco di mettermi più pressione possibile addosso per fare il meglio, appunto, per me e per la squadra. Quest'anno è un anno per me importante perché voglio, non dico rilanciarmi, voglio continuare a mantenere un livello alto per quello che è la mia carriera e quindi sicuramente farò di tutto per mantenerlo".