Sul cammino in campionato dell’Inter di Cristian Chivu è intervenuto Mauro Bressan in un’intervista concessa alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Per l’ex centrocampista non ci sono dubbi: i nuovi arrivi hanno rafforzato ulteriormente una squadra già molto forte, che ritiene non avere reali rivali in ottica scudetto.

L’Inter ha battuto il Napoli in rimonta a San Siro: è un segnale in chiave scudetto? La squadra di Chivu resta la favorita?

"La vittoria in rimonta contro il Napoli dà all'Inter grandi consapevolezze circa la propria forza e la coesione del gruppo. I nerazzurri hanno una squadra più forte rispetto a quella dello scorso anno: Stones, Spence e Jones sono una garanzia e giocatori di assoluto valore. L'Inter è nettamente la favorita per la vittoria dello scudetto. Come inseguitrici indicherei Roma e Como che sono un gradino sotto rispetto alla squadra di Chivu".