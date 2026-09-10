Oumar Solet salterà le prossime due gare dell'Udinese, con l'obiettivo di rientrare dopo la sosta, in tempo per la trasferta di Torino del 12 ottobre. Il difensore francese non sarà a disposizione di Kosta Runjaić per le sfide con Inter e Cagliari dopo aver accusato lunedì scorso, nel primo tempo di Udinese-Lazio, una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra, problema evidenziato degli accertamenti effettuati in queste ore. L'ex giocatore del Salisburgo, fa sapere il club friulano, ha già iniziato l'iter di recupero e tornerà in campo tra due settimane. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 17:20
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.