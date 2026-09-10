Oumar Solet salterà le prossime due gare dell'Udinese, con l'obiettivo di rientrare dopo la sosta, in tempo per la trasferta di Torino del 12 ottobre. Il difensore francese non sarà a disposizione di Kosta Runjaić per le sfide con Inter e Cagliari dopo aver accusato lunedì scorso, nel primo tempo di Udinese-Lazio, una lesione al muscolo pettineo della gamba sinistra, problema evidenziato degli accertamenti effettuati in queste ore. L'ex giocatore del Salisburgo, fa sapere il club friulano, ha già iniziato l'iter di recupero e tornerà in campo tra due settimane.