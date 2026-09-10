L'ex difensore del Monza, Luca Marrone, ha parlato a Tuttojuve.com, soffermandosi sulle differenze principali tra i bianconeri e l'Inter: "La differenza più importante sia la continuità di giocatori e dirigenti che in questo momento premia i nerazzurri. La Juve sta cercando di ricostruirsi dopo stagioni non semplici, mentre l'Inter lavora così ormai da tempo e riesce sempre ad aggiungere dei tasselli importanti. Mi auguro che questo gap possa ridursi già da quest'anno, magari un passo importante può essere la vittoria dell'Europa League. Me lo auguro fortemente".