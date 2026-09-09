Lunedì sera l'Inter ospita l'Udinese nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. I friulani dovranno però fare a meno di Matteo Palma. Dopo aver giocato titolare contro il Como alla prima giornata, un infortunio muscolare lo ha costretto ai box per diverse settimane. Lo stop si protrarrà ancora per un po'. Ieri sera, intervistato a Udinese Tonight, programma di TV 12, ha detto: "Rientrare prima della sosta potrebbe essere rischioso, non so ancora quando potrò tornare in campo".

Palma: "Per fortuna c'è la sosta". Out anche Zaniolo

Poi Palma ha continuato: "Il posto da titolare me lo sono guadagnato, perché mi sono allenato bene durante la preparazione, ho giocato tutte le amichevoli, ho avuto la fortuna di giocare in Coppa Italia facendo bene e poi sono stato confermato per la partita contro il Como. Ora il posto me lo dovrò riguadagnare, non lo avrò subito appena rientro. Dipenderà dal mister e da come mi allenerò. Nel calcio gli infortuni capitano, fortunatamente non devo stare fuori tanto e di mezzo c’è la sosta". Non ci sarà a San Siro contro l'Inter: come lui anche un pilastro della squadra di Runjaic come Zaniolo. In dubbio anche Solet, uscito anzitempo nell'ultima gara contro la Lazio.