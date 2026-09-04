L'Inter è la seconda squadra che ha vinto più partite (ben settanta, a fronte di 42 pareggi e 48 sconfitte) che ha segnato più reti (229) contro il Napoli in Serie A - in entrambi i casi, meno solo della Juventus (72 successi e 232 reti per i bianconeri contro gli azzurri nel torneo).

Il Napoli, dal canto suo è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro l'Inter in campionato vincendone una e pareggiando le restanti quattro. Solo una volta ha registrato sei match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (3V, 3N in quel caso).