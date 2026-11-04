Se c'è un tratto identitario su cui si sta dibattendo molto in questo inizio di Serie A, beh quello è sicuramente l'aspetto difensivo. L'Inter ha subito un po' troppe reti, vuoi per approcci sbagliati, o anche per errori di disattenzione nella retroguardia. Sabato i nerazzurri ospiteranno il Como prima della sosta e proprio i lariani sono migliorati molto in difesa: una media di 0,8 gol subiti a partita (8 in totale, ndr) e primato statistico condiviso in coabitazione con la Lazio di Gattuso.

Sezione: Stats / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 21:46
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione