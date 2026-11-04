Lontani, anzi lontanissimi i brutti ricordi di un derby frustrante. L'Inter torna da Rotterdam con 3 punti e non solo: i campioni d'Italia hanno riceuto un carico di buonumore e consapevolezza ritrovata.

Tra le note pià liete certamente la prestazione di Spence, finalmente ai suoi livelli dopo un lungo periodo di inattività e tante polemiche.