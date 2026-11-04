"Tre punti particolarmente necessari. Orgoglioso della mia squadra". Hakan Calhanoglu ritrova il sorriso dopo la delusione nel derby e dopo la netta vittoria dell'Inter al De Kuip contro il Feyenoord condivide la propria soddisfazione attraverso i propri canali social. Ovviamente, una marea di commenti per il numero 20, invitato anche a rimanere a Milano alla luce di un contratto in scadenza il prossimo giugno.

Sezione: Inter Social Club / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 11:16
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.