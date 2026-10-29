Ci sono due "prime volte", nella vittoria di ieri dell'Inter a Venezia. Non riguarda soltanto lo score da otto vittorie e un pareggio che nell'era dei tre punti non erano mai arrivate prima nella storia del club, a testimonianza di come (critiche a parte) il campionato in corso sia comunque più da applausi che da critiche.

C'è anche una prima volta che riguarda Cristian Chivu, allenatore dell'Inter da ormai un anno e mezzo. Ieri ha deciso di operare tre cambi subito dopo l'intervallo. Di certo una testimonianza di quanto poco fosse soddisfatto della prova nella prima metà di gara. Non era ancora mai accaduto sotto la sua gestione, che rimandasse la squadra in campo con tre avvicendamenti in una volta.