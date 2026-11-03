L’Inter si prepara alla sfida contro il Feyenoord in Champions League con alcune novità nell’undici iniziale rispetto al Derby di Milano. Come riportato da Sky Sport, Chivu è pronto a lanciare Pio Esposito al fianco di Marcus Thuram in attacco, mentre Federico Dimarco si candida a tornare titolare sulla corsia sinistra.

Carlos Augusto, complice la squalifica di Bastoni, arretra nella linea difensiva a tre, completata da Bisseck e Akanji davanti a Martinez. A centrocampo spazio a Barella e Calhanoglu, con Zielinski favorito per una maglia da titolare su Mkhitaryan. Restano aperto il ballottaggio a destra con Diouf e Spence che si contendono il posto. L'inglese potrebbe spuntarla. 

Inter (3-5-2), la probabile formazione: Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito.

Sezione: Copertina / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 17:20
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.