L'ex portiere del Milan, Nelson Dida, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul derby e in particolar modo su un episodi importantissimo sul punteggio di 2-1 in favore dei rossoneri: "La parata di Maignan su Spence? È stata una parata incredibile, davvero pazzesca. Dimostra che Maignan è sempre attento e concentrato. In quel momento, con il suo intervento, ha aiutato la squadra a mantenere il vantaggio e questo è stato sicuramente molto importante. Diego Moreira? Moreira è un giovane talento in grande crescita", le parole riprese dai colleghi di MilanNews.