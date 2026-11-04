L'ex portiere del Milan, Nelson Dida, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, soffermandosi anche sul derby e in particolar modo su un episodi importantissimo sul punteggio di 2-1 in favore dei rossoneri: "La parata di Maignan su Spence? È stata una parata incredibile, davvero pazzesca. Dimostra che Maignan è sempre attento e concentrato. In quel momento, con il suo intervento, ha aiutato la squadra a mantenere il vantaggio e questo è stato sicuramente molto importante. Diego Moreira? Moreira è un giovane talento in grande crescita", le parole riprese dai colleghi di MilanNews.

Sezione: News / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 19:54
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione