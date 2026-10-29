Il derby si avvicina e a due giorni dalla stracittadina snoccioliamo qualche dato interessante relativo all'inizio di campionato di Milan e Inter. C'è un dato che non può assolutamente essere tralasciato e riguarda l'ultimo quarto d'ora delle gare dell'Inter: sono ben 9 i gol dei nerazzurri dopo il minuto 75. Un dato molto alto, il più elevato della Serie A.

Sezione: Stats / Data: Gio 29 ottobre 2026 alle 20:04
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione