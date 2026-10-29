Il derby si avvicina e a due giorni dalla stracittadina snoccioliamo qualche dato interessante relativo all'inizio di campionato di Milan e Inter. C'è un dato che non può assolutamente essere tralasciato e riguarda l'ultimo quarto d'ora delle gare dell'Inter: sono ben 9 i gol dei nerazzurri dopo il minuto 75. Un dato molto alto, il più elevato della Serie A.