Intervistato da Tuttomercatoweb, l'ex attaccante del Lecce, Jeda, si è espresso così sull'Inter e sull'andamento dei nerazzurri in questa stagione: "E' passato un anno e l'Inter rimane la squadra da battere. Quest'anno è partita con consapevolezza della propria forza. A volte è talmente troppo che anche inconsciamente si perde. Lautaro è quello che tiene tutti in allerta. E' un elemento che conta tantissimo. Non credo che il derby comprometta qualcosa, incide più sull'abiente esterno".