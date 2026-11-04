Intervistato da Tuttomercatoweb, l'ex attaccante del Lecce, Jeda, si è espresso così sull'Inter e sull'andamento dei nerazzurri in questa stagione: "E' passato un anno e l'Inter rimane la squadra da battere. Quest'anno è partita con consapevolezza della propria forza. A volte è talmente troppo che anche inconsciamente si perde. Lautaro è quello che tiene tutti in allerta. E' un elemento che conta tantissimo. Non credo che il derby comprometta qualcosa, incide più sull'abiente esterno".

Sezione: News / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 21:32
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione