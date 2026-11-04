Stasera il Lens, domenica l'Inter. Da settembre, il Como ormai si è abituato a tenere un ritmo europeo con due-tre partite da disputare quasi ogni settimana. Finora, il doppio impegno non sta facendo perdere competitività ai lariani, come sottolineato anche dal diesse Carlalberto Ludi: "Stasera è una tappa fondamentale, vogliamo essere competitivi ogni tre giorni, questa è la sfida che ci siamo posti - ha spiegato a Sky Sport -. Abbiamo fatto alcune prestazioni meno esuberanti, non passi falsi. La nostra sfida è venire qui, giocare il nostro calcio e provare a rendere i tifosi ancora orgogliosi".

Chi decide le caratteristiche dei giocatori da prendere sul mercato?

"Per noi l'allenatore è al centro dello sviluppo del club, bisogna poi intavolare delle strategie con lui. La nostra abilità è di entrare nella testa di Fabregas per capire di cosa necessita. Il processo di osservazione è lungo, abbiamo degli scout che girano tutto il mondo. Facciamo anche una profilazione del ragazzo, dal punto di vista del carattere. La cosa più importante è capire cosa serve a Fabregas per il suo gioco. Il nostro segreto è conoscerci sempre di più. L'allineamento dal presidente fino all'allenatore fa la differenza".