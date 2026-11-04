Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter e storico capitano nerazzurro, è stato protagonista oggi, 4 novembre, di un incontro allo stand di Betsson Sport in occasione del SiGMA Central Europe di Roma. Nel corso di una breve intervista, l’ex calciatore argentino ha ripercorso il suo legame con il club milanese, soffermandosi sul senso di appartenenza, sul rapporto con i tifosi e sull’importanza della condivisione dei valori nelle partnership commerciali: "Fin dall’inizio ho capito che l’Inter sarebbe stata la mia casa, perché ho trovato una grande famiglia. Mi sono riconosciuto nei valori che l’Inter rappresenta e che fanno parte della sua storia. È per questo che sono ancora qui", ha affermato Pupi.

L’intervista ha affrontato anche il tema delle sponsorizzazioni e del rapporto tra una società sportiva di livello internazionale e i partner che scelgono di affiancarla. Un argomento particolarmente significativo nel contesto dell’incontro organizzato presso lo stand di Betsson Sport, marchio legato al mondo dello sport e partner dell’Inter. Secondo Zanetti, la costruzione di una collaborazione non può prescindere dalla condivisione dell’identità e dei principi che caratterizzano il club. “La prima cosa che uno sponsor deve capire è che bisogna condividere gli stessi valori. Poi deve sapere che, quando si inizia un percorso insieme, si entra a far parte di una grande famiglia".