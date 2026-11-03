L’Inter si prepara alla trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord con una statistica favorevole nei confronti delle squadre olandesi. Quella di stasera sarà la 23esima sfida ufficiale contro una formazione dei Paesi Bassi: il bilancio nerazzurro conta 12 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte.

Un percorso positivo tra Champions League e Coppa Uefa, che comprende anche i precedenti contro il Feyenoord, già affrontato nella Champions 2024/25, quando l’Inter conquistò l’accesso ai quarti.

Sezione: Stats / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 16:52
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.