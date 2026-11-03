L'Inter Primavera cade in casa di un formidabile Fayenoord in occasione della 4ª giornata della league fase di Youth League. Nonostante una prestazione a tratti convincente, soprattutto considerando le varie assenze, le maggiori qualità della compagine olandese prende il sopravvento e permette ai ragazzi di Lacassen di volare in testa alla classifica a punteggio pieno. Ad aprire le danze è Haps, cui farà seguito la prodezza del nerazzurro Vukaj. Purtroppo, l'illusione del pari dura poco e i padroni di casa si riportano in vantaggio in chiusura di primo tempo con El Harmouz. I tentativi dei ragazzi di Bigica di acciuffare punti vengono poi vanificati a ridosso del fischio finale grazie al rigore di Haps, autore di una fenomenale doppietta. Grandi applausi, comunque, per i giovani interisti.
FEYENOORD (4-3-3): 1 de Mol; 2 Mahamud (dall'88' Roovers), 3 Schens, 4 Plantinga, 5 Baks (dal 70' Wilbrenninck-Van Cuilenborg); 10 Grootfaam (dall'80' Hadidi), 5 El Harmouz, 8 Faik; 7 Verdonk (dal 70' Silva Dias), 9 Neijenhuis (dall'80' El Boujjoufi), 11 Haps.
A disposizione: 16 Van Bennekom, 14 Pieterse, 15 Roovers, 17 Wilbrenninck-Van Cuilenborg, 18 Akkermans, 19 El Boujjoufi, 20 Hadidi, 21 Progetti, 22 Silva Dias.
Allenatore: Jimmy Lucassen.
INTER (4-3-3): 1 Farronato; 2 Lissi (dal 74' Moressa), 4 Breda, 6 Peletti, 3 Sorino (dal 66' Putsen); 8 D'Agostino (dal 66' Rocca), 5 La Torre (dal 74' Moranduzzo), 7 Cerpelletti, 10 El Mahboubi, 9 Grisoni Fasana, 11 Vukaj (dall'80' Kukulis).
A disposizione: 12 Galliera, 13 Pavan, 14 Rocca, 15 Moranduzzo, 16 Kartelo, 17 Putsen, 18 Moressa, 19 Franchi, 20 Kukulis
Allenatore: Emiliano Bigica.
Marcatori: Haps (F) al 5' e all'86' su rigore, Vukaj (I) al 20', El Harmouz (F) al 32'.
Arbitro: Menelaos Antoniou (CYP).
Assistenti: George Kontemeniotis (CYP) - Evagoras Evagorou (CYP).
Quarto uomo: Erwin Blank (NED).
Ammoniti: Sorino (I) al 10', Lissi (I) all'11', Mahamud (F) al 45+1', La Torre (I) al 74'.
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15.52 - FINISCE QUI! Nonostante la buona prestazione dei nerazzurri, a trionfare sono gli olandesi.
90' - Iniziano i 3' di recupero.
88' - Ultimo cambio per i padroni di casa fuori Mahamud e dentro Roovers.
86' - GOL DEL FEYENOORD! Contatto falloso in area di rigore con Rocca che va a contatto con El Boujjoufi: dal dischetto Haps fa doppietta e chiude i conti. 3-1!
83' - Massimo sforzo da parte dei nerazzurri per tentare di raggiungere il pari. Gli olandesi però tengono botta e guadagnano progressivamente campo e secondi preziosi.
80' - Ultimo cambio per l'Inter e doppio cambio per i padroni di casa: per i nerazzurri fuori Vukaj e dentro Kukulis; per gli olandesi fuori Grootfaam e Neijenhuis e dentro Hadidi e El Boujjoufi.
75' - Doppio cambio per i milanesi: fuori Lissi e La Torre e dentro Moranduzzo e Moressa.
74' - Giallo per La Torre per trattenuta a centrocampo su El Harmouz.
72' - Wilbrenninck-Van Cuilenborg si invola verso fondo, sterza verso l'area lasciando sul posto Rocca e poi tenta la conclusione: pallone comodo per Farronato.
70' - Doppio cambio per i padroni di casa: fuori Baks e Verdonk e dentro Wilbrenninck-Van Cuilenborg e Silva Dias.
66' - Primi due cambi per i nerazzurri: fuori D'Agostino e Sorino e dentro Rocca e Putsen.
60' - OLANDESI VICINI AL TRIS! Assolo centrale di Haps che assiste Neijenhuis lanciatosi in area ma non sufficientemente preciso ad incrociare col sinistro.
56' - Sugli sviluppi di una punizione dal limite, D'Agostino impatta al volo di sinistro ma trova una muraglia olandese a respingere un tiro ben indirizzato.
48' - Rischia grosso la squadra di Bigica: il capitano La Torre svirgola in piena area di rigore un pallone lento e leggibile mandando alla conclusione Grootfaam che però calcia con poca potenza e permette a Farronato di intervenire.
15.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!
15.00 - Squadre che rientrano in campo in attesa di ricominciare.
14.47 - FINE PRIMO TEMPO! Nerazzurri sotto all'intervallo.
45+1' - Mahamud interviene duro su Sorino e diventa il primo ammonito degli olandesi.
45' - Inizia l'unico minuto di recupero.
43' - Conclusione di destro di Verdonk che, nonostante il poco angolo di tiro, fa tremare i nerazzurri.
37' - I nerazzurri provano a riorganizzarsi dopo aver subito il nuovo vantaggio degli olandesi.
32' - GOL DEL FEYENOORD! Nel momento migliore dei nerazzurri, El Harmouz riceve il pallone in area spalle alla porta, si gira in un fazzoletto e fulmina un Farronato non reattivissimo. 2-1!
27' - El Mahboubi colpisce in maniera sporca da dentro l'area di rigore su azione da angolo ma strozza la conclusione senza trovare lo specchio.
24' - TIRO-CROSS INSIDIOSO DI LISSI! Il terzino nerazzurro carica il tiro-cross che per poco non sorprende il portiere De Mol.
22 - Conclusione velleitaria su punizione di La Torre che non sorprende De Mol.
20' - GOL!!!!! Spattacolare Vukaj: personalissima azione dell'attaccante albanese che entra in area, sguscia tra due giocatori e calcia sul secondo palo trovando il pari. 1-1!
12' - PALO DEGLI OLANDESI! Punizione dalla trequarti per i padroni di casa e colpo di testa in ben indirizzato da Baks che però si infrange sul legno a Farronato battuto.
11' - Ammonito anche Lissi per un fallo sulla trequarti ai danni di Faik: giallo per entrambi i terzini interisti.
10' - Sorino raccoglie il primo cartellino giallo della partita per una vistosa trattenuta ai danni di Verdonk ai limiti dell'area di rigore.
5' - GOL DEL FEYENOORD! Haps raccoglie un suggerimento vincente dalle retrovie, penetra in area e fulmina Farronato con un sinistro letale sotto la traversa. 1-0!
14.01 - FISCHIO D'INIZIO A ROTTERDAM!
13.55 - Le squadre sono pronte a scendere in campo: prima del calcio d'inzio verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Jesus de Miguel, giocatore spagnolo militante nel Tenerife scomparso nelle scorse ore a seguito della conseguenze di uno scontro di gioco con un avversario.
L'Inter Primavera torna in Europa e lo fa con quello che, sulla carta, risulta essere l'impegno maggiormente proibitivo in questa prima fase di Youth League: la sfida in trasferta contro i pari età del Feyenoord. La compagine olandese sin qui guida la classifica della league fase a punteggio pieno (frutto delle tre vittorie su altrettante gare contro Barcellona, Como e Betis Siviglia, ndr). Dal canto proprio, i nerazzurri puntano a dare seguito alla vittoria maturata nello scorso turno europeo contro lo Shakhtar Donetsk e a rilanciarsi dopo il primo tonfo stagionale nel campionato Primavera 1 contro la Roma. Sfida che si preannuncia agguerritissima.
Autore: Carlo Alberto Gamba
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