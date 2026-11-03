L'Inter ha comunicato a Federico Dimarco di aver esercitato la clausola per rinnovare il suo contratto fino al 30 giugno 2028, così come previsto nel precedente accordo firmato tra le parti. Su questi presupposti, rivela Sky Sport, il club nerazzurro e Dimash, rappresentato dal suo entourage, intavoleranno una nuova trattativa con l'obiettivo di legarsi praticamente a vita. La volontà del giocatore, infatti, è quella di allungare ulteriormente il contratto fino al 2029 o 2030. 

Sezione: Copertina / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 12:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.