L'Inter ha comunicato a Federico Dimarco di aver esercitato la clausola per rinnovare il suo contratto fino al 30 giugno 2028, così come previsto nel precedente accordo firmato tra le parti. Su questi presupposti, rivela Sky Sport, il club nerazzurro e Dimash, rappresentato dal suo entourage, intavoleranno una nuova trattativa con l'obiettivo di legarsi praticamente a vita. La volontà del giocatore, infatti, è quella di allungare ulteriormente il contratto fino al 2029 o 2030.