Con il gol siglato ieri sul campo del Feyenoord, Francesco Pio Esposito è salito a quota tre reti in Champions League. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante è il secondo interista di sempre ad arrivare a tre gol nella massima competizione europea prima dei 22 anni. Lo ha preceduto solamente Obafemi Martins, arrivato a quota otto.

"Da lassù, nonno Salvatore, che tutti a Castellammare chiamavano amabilmente Turiello, avrà gradito: ha contagiato lui tutta la famiglia con la passione per il pallone ed è mancato dopo che il suo nipotino più piccolo si era definitivamente preso l'azzurro da superstar. Pio ha sofferto particolarmente il lutto e il suo calo si spiega anche per quello", si legge sulla rosea.