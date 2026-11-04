Tanti voti lusinghieri per i giocatori dell'Inter dopo Feyenoord-Inter di ieri sera su Tuttosport. Sufficienza per Josep Martinez, "una parata notevole su Moussa nel primo tempo, ma anche un’uscita sciagurata che per poco non rovinava tutto poco prima". Poi cominciano le pagelle da lustrare, dal 7 a Bisseck ("Non è Marcus ma fa un gol che sembra il compagno"), al 6,5 per Akanji ("Nacho gli fa il solletico") fino al 7,5 per Carlos Augusto, che "conferma di essere in un momento speciale".

A centrocampo 7,5 a Spence, "il ritorno dello Djed (che conosciamo): devastante". Quindi il 6,5 a Barella, "prestazione autorevole" e il 6 a Calhanoglu, "più scolastico di quello che ci si aspetterebbe". Bel 6,5 per Mkhitaryan, "tre giocate da grande" entrando dalla panchina" e 7 a Zielinski, "partita già positiva impreziosita da un gol di pregevole fattura2. Infine in mediana il 6 a Dimarco, "tante corse sulla fascia".

In attacco 6,5 a Esposito, che "conferma di essersi messo alle spalle un ottobre di passione", stesso voto a Thuram, "male in area, però si dà un sacco da fare ed è magistrale nella pressione alta". Infine 5,5 a Bonny, dato "non al top" (mah...). Voto 7 a Chivu, per " una reazione da grande squadra, con tris servito su un campo complicato". 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 04 novembre 2026 alle 08:56
Autore: Antonio Di Chiara
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