Il Palermo di Filippo Inzaghi vola sulle ali di Dominic Vavassori. L'attaccante di scuola Atalanta sta vestendo i panni del trascinatore dei rosanero, come testimonia la recente doppietta rifilata al Vicenza, e i suoi numeri (sette gol e tre assist in dodici partite) non stanno lasciando insensibili le big italiane: secondo Calciomercato.it, sul ragazzo italo-brasiliano si stanno informando Inter, Juventus, Napoli e Como. Sul lato nerazzurro, il giocatore è stato segnalato al direttore sportivo Dario Baccin dal suo nuovo braccio destro Simone Lo Schiavo.

L'Atalanta, proprietaria del cartellino, valuterà il da farsi sul suo futuro la prossima estate: il club orobico se ne priverà soltanto a fronte di proposte importanti, con il talentuoso attaccante osservato anche dal CT Roberto Mancini in chiave Nazionale.