Dopo la brutta sconfitta interna contro il Parma, l'Atalanta dovrà necessariamente offrire una risposta convincente domani nell'impegno di Conference League contro il Kairat Almaty. La formazione kazaka torna in Italia a distanza praticamente di un anno dalla sfida di Champions League contro l'Inter dove comunque fece la sua figura, come ricordato dal tecnico Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport: "In undici mesi il Kairat è andato a San Siro e ha perso 2-1, poi è andato a Londra e ha perso con l'Arsenal 3-2. Quindi usciamo dai luoghi comuni del calcio. È una squadra pericolosa di cui conosciamo più i singoli che la squadra in realtà. Abbiamo poche cose su cui lavorare, visto che hanno appena cambiato allenatore".

La Dea è andata in ritiro subito dopo il tonfo coi ducali: "Il ritiro è un modo per stare insieme e avere più rapporto coi giocatori, sia per me sia per il direttore. È un modo di passare del tempo insieme anche senza parlare necessariamente di calcio. La decisione è stata giusta, dovevamo fermarci e stare insieme.