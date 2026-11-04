E' Piotr Zielinski il calciatore a presentarsi in mixed zone a fine partita per analizzare la vittoria nerazzurra 3-0 sul Feyenoord, grazie anche a un suo gol: "Dal derby a oggi cosa è successo? Avevamo bisogno dii una risposta, siamo stati al di sotto delle aspettative nel derby, sapevamo che non sarebbe stato facile ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra".

Avete giocato da grande, è stata una prestazione di reazione o è la normalità?

"Questa dovrebbe essere la nostra normalità perché siamo forti e dobbiamo giocare sempre così, concentrati, determinati con voglia di vincere e sapendo anche soffrire. Una squadra matura che alla fine ha fatto vedere la sua qualità, portiamo a Milano 3 punti importanti".

Cosa c'è stato nello spogliatoio?

"Tutti sanno che siamo forti, in una riunione ci siamo detti delle cose che rimangono nello spogliatoio e si cresce anche così. Oggi è stato evidente, si è vista la voglia di tutti, anche gli è entrato ha aiutato il gruppo e sono felice e orgoglioso della squadra".

La riunione è dovuta alla sconfitta nel derby?

"Sì era nell'aria questo momento, era da un paio di partite che soffrivamo ma alla fine vincevamo comunque, poi è arrivata la sconfitta e lì bisognava parlarsi un attimo e darsi una regolata. Dobbiamo alzare l'asticella, giocare meglio e dominare le partite perché siamo forti e abbiamo una rosa di qualità".

Se l'Inter fa così la quota 16 punti è raggiungibile in Champions?

"Certo, ci crediamo. E' stata importante questa vittoria ma anche quella con lo Shakhtar perché ci ha dato la carica in Champions che ci serviva e stasera abbiamo dimostrato che siamo forti e puntiamo ora a vincere più partite possibili per poi arrivare agli ottavi".

Com'è giocare al De Kuip?

"E' molto bello, è il mio terzo gol qui, mi porta bene, ho anche sbagliato un rigore ma non importa. Prato bello, si gioca bene a calcio, tifo bellissimo, è stata una bella partita ed è sermpre un piacere tornare qui, ci ho giocato con nazionale e club".