Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, Antonello Valentini, dirigente generale della FIGC fino al 2015, ha brevemente commentato la confortante vittoria dell'Inter contro il Feyenoord durante la quarta giornata di league fase di Champions League: "Penso che la squadra interista sia ancora la più accreditata per la vittoria del campionato. Ieri ha ripreso a volare dopo lo shock del derby, che è stata una batosta non solo per la squadra ma per tutto il loro tifo. Ieri però ha dato dimostrazione di grande forza e credo che la stracittadina possa essere identificata solo come un incidente di percorso, senza nulla togliere al Milan".