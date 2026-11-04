Nell'allenamento odierno dell'Inter, all'indomani della vittoria sul campo del Feyenoord, John Stones si è rivisto in gruppo con Curtis Jones. Il difensore inglese, che è ai box da metà settembre per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato nel secondo tempo della gara con l'Udinese, ha lavorato con i compagni che hanno fatto scarico e, dunque, si candida per tornare tra i convocati in vista della sfida di domenica contro il Como, l'ultima prima della sosta. Se sarà arruolabile si capirà tra venerdì e sabato, visto che domani Cristian Chivu ha concesso una giornata di riposo alla squadra. Intanto, l'ex Manchester City ha voluto sottolineare anche su Instagram che sta scalpitando per rimettersi a disposizione dei compagni: "Si torna al lavoro!", ha scritto.