La Gazzetta dello Sport si spertica in lodi per la prestazione offerta ieri sera dall'Inter in casa del Feyenoord. "Un'Inter dominante, come mai si era vista in stagione. È meglio volare bassi, restare concentrati sul traguardo dei playoff, ma si può fare un pensiero proibito sull'ottavo posto. Nell'attesa, bisogna celebrare la rinascita nerazzurra. Una notte da grande Inter, con i giocatori sempre sul pezzo, mai distratti. La squadra ha replicato sul campo alla valanga di critiche ricevute per la sconfitta nel derby, ha dimostrato di non essere arrivata al capolinea".

"L'Inter veniva da settimane di approcci sbagliati, di svantaggi da rimontare. A Rotterdam, l'inversione di tendenza, la squadra si è calata nel match dal primo minuto, senza svagatezze iniziali. Un'Inter europea, aggressiva e verticale. Stop al palleggio ricamato in orizzontale, non più ondulamenti e pencolamenti, ma pressioni cattive e, riconquistato il pallone, dritti verso la porta avversaria".