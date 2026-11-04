Nel corso di una recente intervista rilasciata al Messaggero, l'ex calciatore Giuseppe Pancaro ha proposto un proprio personale pronostico in vista della volata per la conquista dello Scudetto: "È un campionato senza padroni: l’Inter non è più come prima, la Roma ha tanti impegni, il Como sta nascendo adesso, Juventus e Napoli arrancano, il Milan cerca un’identità. Attenzione, perché la Lazio è solida e gioca sempre con molto coraggio, non ha paura di nessuno, proprio come Gattuso".