Sono state annunciate le designazioni arbitrali della 13esima giornata di Serie C. Per quanto concerne l'Inter U23, che sabato alle 14.30 allo stadio Breda ospiterà la Salernitana, il match sarà diretto da Alessandro Recchia di Brindisi. Ad assistere il fischietto pugliese gli assistenti Andrea Cocomero (sez. Nichelino) – Andrea Galluzzo (sez. Locri). Il quarto ufficiale sarà Gianmarco Vailati (sez. Crema), mentre il responsabile FVS sarà Ionut Eusebiu Nechita (Lecco).

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 03 novembre 2026 alle 14:17
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.